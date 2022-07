Talento e velocità per i Mastini: Marco Franchini torna a Varese

Non è più un ragazzino come quando arrivò al PalAlbani la prima volta – la carta d’identità segna “32” – ma Marco Franchini dà sempre l’impressione di avere la freschezza dello juniores. E tornerà a giocare a Varese per dare all’attacco dei Mastini il suo contributo in termini di imprevedibilità, velocità e talento.

Nato a Woodbridge, in Ontario, Franchini venne portato in Italia dai Varese Killer Bees che allora disputavano i campionati minori svizzeri e da allora è diventato un vero e proprio varesino d’adozione. Passato a vestire la maglia dei Mastini, l’italo-canadese ha disputato in giallonero due campionati (compreso quello interrotto dal covid) mettendo a referto 82 punti in stagione regolare (45 gol) e altri 7 nei playoff.

Ora, dopo un’esperienza in Division I a Milano e una comparsata ad Appiano (8 punti in 7 gare!) Franchini è stato richiamato a Varese e ha accettato, ingolosito anche dalla possibilità di lasciare il segno sul ghiaccio del nuovo PalAlbani.

«Sono veramente contento di ritornare a Varese, luogo che per me è sempre stata una vera casa. Le persone e i tifosi mi hanno sempre accolto bene, giocatori e società mi hanno trasmesso nuovamente il loro benvenuto e mi fanno sentire ancora parte di una grande famiglia. Ho grande entusiasmo e non vedo l’ora di ritornare dove tutto per me è incominciato. Ho voglia di iniziare e di disputare una grande stagione, nuovamente con i colori gialloneri».