Un ferito in un incidente tra un’auto e una moto a Luino

Incidente stradale questa mattina, 21 luglio, a Luino nel quartiere di di Voldomino. Si tratta di un incidente auto-moto avvenuto in via Gorizia attorno alle 9.30.

Sul posto un’ambulanza di Padana Emergenza, l’automedica e l’elisoccorso di Como. Ferita una persona soccorsa in codice giallo.

L’uomo, 48 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese a bordo dell’elisoccorso.