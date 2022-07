Varese sfreccia su tram e metro di Milano e Torino

L’impegno di Camera di Commercio per la valorizzazione di Varese e il suo territorio si arricchisce di una nuova iniziativa: dopo gli ottimi riscontri degli anni scorsi, è partita in questi giorni una campagna promozionale collegata ai tram e alla metro di Milano. Non solo, perché in questo 2022, la stessa iniziativa si propone anche sui mezzi pubblici di Torino.

Le carrozze che attraversano il centro dei due capoluoghi regionali sono nuovamente rivestite dei colori e delle immagini più spettacolari del territorio varesino, con le scritte che richiamano i progetti #varesedoyoubike, per la valorizzazione cicloturistica dei nostri percorsi, e Varese, per promuovere l’attrattività collegata ai nostri laghi. Un’azione pubblicitaria sempre più necessaria per avvicinare quel pubblico di prossimità che si sta accostando alle offerte dei nostri promotori, ma anche quei turisti stranieri che sono ritornati ad apprezzare Milano e, in generale, l’area lombarda, con in particolare la “terra dei laghi”.

NUMERI IN CRESCITA PER IL TURISMO VARESINO

Intanto, i numeri elaborati dall’ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio evidenziano la ripresa che caratterizza il settore nella prima parte di quest’anno: a livello provinciale, tra gennaio e maggio si sono registrati 605.309 pernottamenti, quasi il doppio di quelli del 2021 e in avvicinamento agli 829.224 del 2019 prepandemico.

In particolare l’area del Lago Maggiore, con 80.374 presenze registrate, ha addirittura superato quelle di tre anni fa. Anche la zona del Ceresio ha praticamente recuperato il gap rispetto al periodo precedente a quello dell’allerta sanitaria. In forte crescita rispetto al 2021, anche le presenze nei comuni della zona del Lago di Varese (102.644, sempre considerando i primi cinque mesi di quest’anno) e nella stessa città capoluogo (77.487).

Resta la problematica legata all’area di Malpensa, dove sebbene i pernottamenti siano più che raddoppiati nell’arco di un anno, passando dai 108.386 del periodo gennaio-maggio 2021 ai 289.382 degli stessi cinque mesi del 2022, si è ancora lontani dai 383.445 del 2019.