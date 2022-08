“Aiutatemi a ritrovare il mio gatto Thor”

Da Castiglione Olona l’appello di Maria Cristina per ritrovare il gatto Thor, che non fa più ritorno a casa dallo scorso 20 agosto.

Si tratta di un maschio di sei anni di razza norvegese delle foreste, con occhi chiari e pelo lungo. Il gatto è castrato e microchippato.

“Buono come il pane, dolce e coccolone – scrive la proprietaria -. Si è allontanato da casa in via Isonzo a Castiglione Olona la sera di sabato 20 agosto e da allora non è più tornato. Abituato ad uscire, era solito frequentare i giardini delle villette adiacenti la nostra per prendere il sole».

Chiunque lo avesse può inviare un’e-mail a mariacristina.menegotto@gmail.com.