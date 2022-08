Al Boschetto di Germignaga torna Èqualafesta, la festa del Gim – Gruppo Impegno Missionario e del mondo solidale, nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 agosto.

Il programma prende il via nel pomeriggio di sabato, alle 17 con il dibattito “Armiamoci e partite: la guerra non porta nulla di buono” con Francesco Vignarca, coordinatore campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, Josè Nivoi del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova, coordina Anna Polo, Agenzia Stampa Pressenza. Dalle 19.30 si potrà cenare con piatti etnici e locali. A seguire è in programma lo spettacolo teatrale “C’era una volta la guerra” a cura di Emergency.

Domenica 28 agosto si terrà invece il mercatino dei produttori locali e l’agorà delle associazioni con la presenza di molte realtà della Comunità Operosa: Banca del Tempo di Luino, Asilo Mariuccia, Anemos Lombardia, Associazione Costruttori di Pace, GIM-TERREdiLAGO e Varese Oltreconfine. Dalle 12.30 si potrà pranzare con piatti etnici e locali.

Per tutta la giornata di domenica sarà presente uno spazio del Tavolo per il Clima di Luino dove sarà possibile conoscere e calcolare la propria impronta carbonica, giocare in un escape room per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e conoscere le azioni proposte dai Laboratori del Tavolo per il Clima per mitigarne gli effetti. Durante la giornata si terranno diversi laboratori: al mattino, alle 10 e 30 lezione aperta di Tai Chi e Qi Gong, alle 15 laboratorio “Alla scoperta dei superpoteri” a cura di Giovanna Silvestro del Centro Nonviolenza Attiva di Milano, alle 16 e30 il laboratorio “Creazione sonora, la musica che unisce” a cura di Paolo Paliaga.

Alle 18 si terrà l’Aperitivo Riparativo, ovvero letture e chiacchiere intorno alla giustizia riparativa con Stefano Orlando. A seguire il laboratorio Cibo&Ambiente preparerà piccole degustazioni di prodotti locali e la famosa prova dell’acqua.