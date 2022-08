Ciclista investito da un’auto a Busto Arsizio, 55enne in ospedale

Nella mattinata di oggi, lunedì, un ciclista di 55 anni è stato travolto da un’auto in via Monte Cervino a Busto Arsizio. Nell’impatto l’uomo a bordo della bici è finito contro il lunotto anteriore della vettura ed è caduto a terra, riportando varie ferite agli arti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Locale cittadina in motocicletta. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo (foto inviata da un lettore).