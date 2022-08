Colombo e Rovera brillano in ELMS sul circuito di Barcellona

Lorenzo Colombo primo nella classifica assoluta, Alessio Rovera vincitore nella propria classe. La quarta tappa del campionato ELMS (European Le Mans Series) di automobilismo premia i due piloti di casa nostra che rilanciano così le proprie, grandi, ambizioni di classifica.

Al Montmelò, il circuito di Barcellona, la “4 Ore” è stata vinta dalla vettura numero 9 del team italiano Prema Racing condotta dallo svizzero Louis Deletraz, dall’austriaco Ferdinand Habsburg e appunto da Colombo, 21enne esordiente di Legnano sempre più performante sui prototipi della classe regina, la LMP2. Per Colombo e soci si tratta della terza vittoria stagionale in ELMS su quattro gare: non basta per il titolo ma il team Prema comanda ora con 85 punti contro i 64 del Panis Racing (secondo a Barcellona) e i 48 della United Autosports giù dal podio in Catalogna a favore della Cool Racing.

Prova molto concreta anche per la #88 del team AF Corse con il varesino Alessio Rovera e i compagni di squadra Nicklas Nielsen e Francois Perrodo. La vettura color argento ha centrato il primo successo stagionale in ELMS nella classe LMP2 Pro-Am cogliendo anche un notevole quinto posto assoluto, posizione conquistata presto e “congelata” nello stint finale da un Rovera sempre veloce e preciso.

Grazie ai 26 punti guadagnati in Spagna (25 della gara e 1 della pole position) AF Corse risale nella classifica Pro-Am (ovvero gli equipaggi con almeno un pilota non professionista a bordo: Perrodo in questo caso). Ora la squadra italiana (65 punti) ha 15 lunghezze di distacco dal Racing Team Turkey, primo a quota 80 e insidia il Nielsen Racing, secondo con 70. Per Rovera e compagni la strada per il titolo resta difficile ma nelle ultime due gare stagionali sarà battaglia a tutto campo.

LE VOCI

COLOMBO: «Prima del via ho detto a Ferdinand che avrei gradito ricevere la vettura in prima posizione e lui lo ha fatto! Non ho avuto problemi nella prima parte dello stint, gestendo la situazione, le gomme e la benzina per allungare un po’ il vantaggio. Nella seconda parte ci siamo trovati alle spalle di altre LMP2 doppiate e nell’endurance non è così facile superare come nelle monoposto. Comunque abbiamo messo al sicuro la prima posizione e penso che non avremmo potuto fare meglio».

ROVERA: «Una bella gara e una vittoria importante: finalmente ce l’abbiamo fatta anche in ELMS dopo esserci andati tante volte vicini. Questo weekend avevamo una macchina molto buona e sul passo gara siamo sempre stati veloci. Il campionato tutto sommato è riaperto: prima di questo weekend non ero così ottimista, ma ora abbiamo l’obbligo di crederci, anche perché il prossimo impegno è Spa, dove in maggio abbiamo vinto nel Mondiale Endurance e quindi ci riproveremo».