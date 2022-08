“Impegno Civico”, sui social network Maccagno batte Di Maio

847 a 286. Una vittoria per ko tecnico, per lo meno sui social network, dove Impegno civico di “Maccagno con Pino e Veddasca“, lista guidata dal sindaco Fabio Passera, potrebbe vantarsi di avere ad oggi – mercoledì 17 agosto – il triplo di follower rispetto alla omonima pagina del partito fondato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Nella prima settimana di vita stentano ancora a decollare gli account del nuovo movimento fondato dall’ex Movimento Cinque Stelle e da Bruno Tabacci. Dal 10 agosto sono infatti stati raccolti numeri davvero esigui, persino inferiori a molte pagine di realtà appartenenti alla sfera della politica locale: appena 286.

Non è il compito di questo articolo analizzare il “flop” dell’Impegno Civico che correrà alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre nonostante i numeri registrati dai social media da “comunali”, né della scelta strategica di Di Maio di utilizzare volontariamente un nome esistente in praticamente ogni regione d’Italia, già due – Maccagno e Gemonio (389 i follower) – sul tratto lombardo del Lago Maggiore, oltre 30 in tutto lo Stivale come ricorda il blog “I Simboli della discordia” tra il 2019 e il 2022. Tuttavia strappa un sorriso che in quest’ improbabile “confronto social” si siano inverti i ruoli di Davide e Golia tra due pagine politiche che condividono lo stesso nome.

La “potenza di fuoco” e di visibilità di Luigi Di Maio è infatti – lapalissiano scriverlo – enorme. La pagina del Ministro solo su Facebook conta più di 2,5 milioni di follower, seguaci che non sono stati in alcun però dirottati sul nuovo progetto politico. Praticamente nullo anche il contributo dell’altra mente di Impegno Civico, un veterano della politica come Bruno Tabacci (10mila “like”).

Dal canto suo, invece, la pagina della lista di Maccagno con Pino e Veddasca (creata per le elezioni del 2019) è legata a una realtà molto radica nel territorio anche grazie al doppio mandato del sindaco, il secondo ottenuto dopo un clamoroso pareggio ottenuto al primo turno, 802 le schede condivise alle urne con lo sfidante Davide Compagnoni.