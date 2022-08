Missione in Nuova Zelanda per il Liceo “Crespi” di Busto Arsizio

Una delegazione dal Liceo “Crespi” di Busto si trova in questi giorni in Nuova Zelanda per partecipare ad un evento internazionale sostenuto dal Ministero dell’Istruzione: una maratona progettuale che metterà gli studenti in gioco su temi quanto mai attuali ed urgenti, ovvero il rapporto dell’Uomo con la Natura. Sono cinque le scuole italiane che partecipano all’iniziativa, ciascuna rappresentata da un docente; per il Liceo Crespi il professore Luca Belotti, accompagnato da due studenti.

Oggi – lunedì 29 agosto – i ragazzi sono stati ricevuti dall’Ambasciatore Italiano in Nuova Zelanda, il dottor Francesco Calogero. Nella bella sede dell’ambasciata a Wellington, insieme al Ministro dell’Educazione Neozelandese, dopo i saluti istituzionali si è parlato di problemi ambientali e dei possibili interventi globali. I ragazzi si stanno preparando ad entrare nel vivo della loro maratona progettuale e l’ambasciatore li ha incoraggiati a immaginare un futuro più sano.

Ecco qualche informazione in più sul progetto:

Il “DEP – Digital Exchange Program” è un programma ideato e promosso dal Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli come parte integrante della strategia di internazionalizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione. Il programma, esteso nel triennio 2018-2022, promuove l’organizzazione di numerosi eventi per studenti e docenti provenienti da tutto il mondo.

Il DEP si fonda sull’implementazione di percorsi innovativi di formazione basati sull’approccio Challenge Based Learning (CBL), vere e proprie maratone di co-progettazione dove gruppi di studenti, appartenenti a scuole e paesi differenti, si confrontano tra loro per ideare e proporre soluzioni innovative rispetto a problemi ed opportunità legate agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il programma prevede la collaborazione tra le scuole italiane innovative e le comunità internazionali, con l’obiettivo di sviluppare negli studenti capacità di affrontare problemi globali e quindi impegnarsi alle sfide del futuro. Il metodo adottato in ogni workshop sollecita i ragazzi alla consapevolezza nei confronti delle sfide globali e li rende attori del cambiamento attraverso lo scambio di conoscenze, il contatto con studenti di altre culture, la promozione di reti internazionali finalizzate ad una azione condivisa su obiettivi sostenibili.

E’ partita la missione di cooperazione internazionale in Nuova Zelanda dal 25 agosto al 5 settembre per la realizzazione del laboratorio Hack for the Rights of Nature 2022, dedicato alle nuove frontiere del diritto ambientale:

DEP – Humans as Nature

Partecipano all’incontro con gli studenti neozelandesi del Whanganui District le cinque scuole italiane:

Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, promotore dell’evento

Liceo “Daniele Crespi”, Busto Arsizio

Liceo “Giacomo Leopardi”, Macerata

I.I.S. “Duni-Levi”, Matera

I.I.S. “Eugenio Bona”, Biella

Il workshop verterà sulla legislazione ambientale che sempre più numerose comunità locali ed amministrazioni pubbliche mirano a prendere in considerazione per proteggere i propri territori, per dare voce alla Natura e per riconoscere i suoi diritti.