Musica in villa a Gazzada Schianno, tocca al jazz

Penultimo appuntamento con “Musica in Villa” rassegna simbolo per la provincia di Varese, organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno e seguita ogni anno da migliaia di persone grazie alla suggestione del luogo, la settecentesca villa del nobile Guido Cagnola a Gazzada Schianno, e alla qualità delle proposte.

Sabato 13 agosto a Villa Cagnola si terrà il concerto Clark & Dizzy con “Dario Cellamaro Swingsuite 5et”. Questo il programma della serata dedicato alla musica jazz e non solo: Clark Terry – Tee-pee time, Dizzy Gillespie – OW, Clark Terry – Co-Op, Dizzy Gillespie – Tanga (Frelimo), Duke Ellington – Mood Indigo, Roy Hargrove – Strasbourg St. Denise, Clark Terry – Michelle, Dizzy Gillespie – And then she stopped, Arturo Sandoval – Funky Cha-Cha, Kay Winding – Slow grind, Clark Terry – Argentia, Dizzy Gillespie – Manteca.

Dario Cellamaro alla batteria, Carlo Uboldi al pianoforte, Antonio Cervellino al contrabbasso, Emilio Soana alla tromba e Danilo Moccia al trombone.

I biglietti dei concerti sono acquistabili solamente in Villa Cagnola la serata del concerto: ingresso €15

Uno dei prossimi traguardi che Dario Cellamaro vorrebbe raggiungere è l’operazione di crowdfunding che ha deciso di ideare con il sostegno di “Produzioni dal Basso” per poter realizzare il suo nuovo cd che registrerà “live” durante il concerto di sabato 13 agosto 2022 a Villa Cagnola.

Per saperne di più e partecipare a questo progetto CLICCA QUI