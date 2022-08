Paola Piazzolla d’oro agli Europei, festeggia la DiBi Rowing

I recenti Europei di canottaggio disputati a Monaco di Baviera hanno regalato ottimi risultati agli atleti e alle società della provincia di Varese. Se la Canottieri Gavirate ha potuto festeggiare l’oro di Nicolò Carucci sul quattro di coppia senior e il bronzo di Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri, c’è un altro team che ha metaforicamente stappato lo spumante.

Si tratta del club più giovane del panorama remiero provinciale, visto che ha iniziato ufficialmente la propria attività ad aprile: si tratta del team DiBi Rowing che ha sede tra Besozzo (la Di-Bi è un’azienda besozzese specializzata in abbigliamento sportivo, particolarmente attiva nel canottaggio) e Reno di Leggiuno e che ha come atleta di punta la pugliese Paola Piazzolla.

La 25enne, nata a Canosa ma trapiantata in Toscana, è stata ingaggiata dalla DiBi Rowing con l’intento di ottenere risultati di alto livello come per l’appunto è avvenuto agli europei: Piazzolla, che fa parte da tempo della nazionale italiana, ha gareggiato sul quattro di coppia pesi leggeri femminile (un’imbarcazione “non olimpica”) conquistando la medaglia d’oro. Piazzolla era compagna d’equipaggio di un’altra atleta trapiantata a Varese, la siciliana Giulia Mignemi, oltre che della torinese Silvia Crosio e della comasca Ilaria Noseda.

«Per noi si tratta di una grande soddisfazione – spiega Joas Binda, presidente del Di-Bi Rowing – siamo una società all’esordio e dopo pochi mesi non era scontato conquistare una medaglia internazionale come è invece avvenuto con Paola a Monaco di Baviera».