Record di partecipanti per la Cicloscalata Tre Croci

Record di partecipanti alla Cicloscalata “Tre Croci”, tradizionale appuntamento ciclistico e podistico nel contesto della Festa della Montagna promossa dal Gruppo Alpini Varese che si è svolto nella mattina di sabato. Non c’è stata la crisi del settimo anno per l’evento a scopo benefico che ha fatto registrare, con 230 partecipanti, la massima affluenza di sempre sul collaudato tracciato da via Quintino Sella a Varese (Bivio Velate) a Varese al Grand Hotel Campo dei Fiori: 6700 metri di ascesa con un dislivello di 520 metri.

Con la parte tecnica gestita da Ciclovarese e Sestero la giornata sportiva è stata l’emblema dello sport non agonistico, senza classifiche di merito con ciclisti e podisti liberi di dichiarare eventualmente la loro prestazione cronometrica rilevata in autogestione. A ricevere il riconoscimento sono stati i gruppi più numerosi. Ovvero il team Funtos Bike per quanto riguarda i ciclisti e il gruppo Campus Varese Runners tra i podisti (foto di Giordano Azzimonti).

La festa della Montagna continua per tutto il fine settimana e per Ferragosto e offre, oltre allo stand gastronomico aperto a pa, la possibilità di brevi escursioni e momenti di convivialità. Il programma continua domenica 14 agosto, alle 15.30 con visita guidata Grotta Marelli, alle ore 17.30 aperitivo alpino.

Lunedì 15 agosto, alle ore 11.00 Santa Messa Altare Tre croci a Memoria di tutti i caduti senza croce e alle ore 17.00 chiusura della feseta con Ammainabandiera (il programma potrebbe subire variazioni). Si ricorda che è possibile raggiungere la festa della Montagna solo con il servizio navetta. Per informazioni: info@gruppoalpinivarese.it – www.festadellamontagna.it