A Settembre don Bruno Perego tornerà a Cardano al Campo

Dopo sei anni, dal primo di settembre don Bruno Perego tornerà a servizio della Comunità Pastorale di Cardano al Campo nelle parrocchie di Sant’Anastasio e Natività di Maria Vergine.

Sarà un ritorno in città per il don, dove ha già ricoperto il ruolo di parroco per dodici anni. Dal mese prossimo ci sarà il ritorno, avendo compiuto i 75 anni, come prevede il protocollo ha dato le proprie dimissioni dal precedente impegno a Missaglia, dove è sacerdote fino alla fine del mese di agosto. In provincia di Lecco è stato per sei anni responsabile della comunità pastorale Maria Santissima Regina degli Angeli.

L’Arcivescovo Mario Delpini lo ha destinato come sacerdote residente a Cardano al Campo. Un ritorno dove molti parrocchiani saranno felici di accoglierlo.