Si rafforza il controllo del territorio di Luvinate grazie all’accordo con il Comune di Gavirate

Da Gavirate per controllare il territorio di Luvinate. È stato raggiunto un accordo con l’amministrazione gaviratese per l’impiego parziale di un agente nel territorio di Luvinate dal 16 agosto al 31 ottobre. Alla scadenza dell’accordo, e cioè dal primo novembre, è previsto l’ingresso in servizio di un nuovo operatore destinato al territorio luvinatese in base alla vigente convenzione di Polizia Locale Gavirate – Comerio – Luvinate

Nel frattempo, inoltre, prosegue la convenzione biennale con i volontari della Guardia Nazionale per attività di presidio e monitoraggio del territorio comunale, con il supporto dei Gruppi di Vicinato attivi