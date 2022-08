Da un luinese il ricordo dell’ex consigliere comunale Vito Vaglio

In occasione della della festa di Santa Maria Assunta, patrona di Voldomino, frazione di Luino, l’ex presidente del Consiglio comunale di Luino Alessandro Franzetti ricorda Vito Vaglio, consigliere comunale per una legislatura e in passato in forza alla polizia locale della città rivierasca, scomparso lo scorso ottobre all’età di 80 anni.

Ero amico di Vito Vaglio e poiché tra poco sarà la festa dell’Assunta patrona della sua Voldomino voglio ricordarlo. Vito era della classe di ferro del ’41 come Piero Pellicini e fece tutta la vita il vigile. Nel 2000 fu eletto in maggioranza con Mentasti in comune a Luino e fu presto nominato assessore in Comunità Montana Valli del Luinese. Nel 2005 fu il primo dei non eletti nella lista Minelli. Era legato a Marcello Castelli e anche agli ex dc confluiti prima in Forza Italia poi nell’UDC. Nel 2010 ero con lui in lista con Pellicini Jr e la nostra fu la piú netta vittoria di una lista dal 1993 cioè da quando si vota col maggioritario. Vito fu consigliere alla viabilità e alle frazioni.

Nel 2011 lo accolsi nell’UDC di cui ero segretario e capogruppo e il nostro assessore di riferimento era la brava Miglio. Nel giro di noi politici lui era il sindaco di Voldomino, dove a ogni tornata elettorale faceva il pieno di preferenze. Era un leone buono e simpatico e un nonno per me.

Mi ha dato tanto e mi manca da morire. Lui ed Enea la moglie sono stati una bella coppia. Ciao Vito buon Consiglio Comunale in paradiso.