Va a fuoco il materasso, gravi ustioni per una donna di Sesto San Giovanni

Ha riportato gravi ustioni al corpo la donna che è stata soccorsa nella tarda serata di venerdì 26 agosto a Sesto San Giovanni dai vigili del fuoco.

Quando gli operatori sono entrati nell’appartamento hanno trovato il materasso in fiamme, e hanno poi lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri mentre i sanitari hanno portato la donna all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni.