Varese ArcheoFilm: conto alla rovescia per la quinta edizione della rassegna internazionale

Si svolgerà dal 1 al 4 settembre la quinta edizione di “Varese ArcheoFilm”, la rassegna internazionale del film di archeologia, arte, ambiente, etnologia, organizzata dell’associazione Conoscere Varese in collaborazione con il Comune di Varese, il Museo Castiglioni e Firenze ArcheoFilm.

Galleria fotografica Varese ArcheoFilm: quinta edizione della rassegna internazionale 4 di 14

Presso la tensostruttura dei Giardini Estensi, nel cuore di Varese, l’evento presenta quattro serate dedicate al cinema documentaristico con il meglio della produzione mondiale arricchite dalla presenza di prestigiosi ospiti che approfondiranno i temi trattati dai filmati.

Anche quest’anno la formula non cambierà. Le prime tre serate vedranno la proiezione dei filmati in concorso mentre l’ultima sarà dedicata alla retrospettiva sul lavoro dei fratelli Castiglioni. Il pubblico conferirà il premio “Città di Varese” mentre la giuria tecnica formata da Matteo Inzaghi, Giulio Rossini, Diego Pisati e Maurizio Fantoni Minnella assegnerà il premio “Angelo e Alfredo Castiglioni”.

Dichiara Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva: «Il programma di quest’anno è assolutamente da non perdere. Sia per la spettacolarità dei film proposti che per gli ospiti, archeologici e divulgatori, che presenteranno al pubblico le più importanti scoperte, terrestri e subacquee, degli ultimi tempi. Questa è la prima edizione senza Angelo Castiglioni, amico e storico collaboratore della nostra rivista. A lui e al fratello Alfredo dedichiamo il festival e la consueta retrospettiva cinematografica con due loro film-capolavoro in programma nella serata finale il 4 settembre».

Coinvolgenti e diversi tra loro i temi trattati dai filmati in programma: dall’eroismo dei curatori e dei direttori dei musei siriani per mettere in salvo le opere d’arte minacciate dalla furia della guerra, al mistero, svelato, del Cavalo di Troia. Non mancheranno la preistoria, l’Antica Roma e l’Egitto faraonico.

Un filmato permetterà di far scoprire allo spettatore i 2000 anni di storia custoditi dalle mura della Città del Vaticano che l’hanno fatta diventare il capolavoro architettonico che vediamo oggi. Un altro documentario metterà in risalto il patrimonio archeologico di Varese con delle spettacolari immagini dei siti palafitticoli de nostri laghi, patrimonio UNESCO dell’umanità.

Le serate verranno presentate da Marco Castiglioni, presidente dell’associazione Conoscere Varese e direttore del Museo Castiglioni assieme a Giulia Pruneti, giornalista di ArcheologiaViva. Piero Pruneti intervisterà i prestigiosi ospiti delle serate: Antonio Orecchia, docente di Storie del XX secolo dell’Università dell’Insubria, Barbara Cermesoni, conservatrice museale presso i Musei Civici di Villa Mirabello, Pierre Corboud, docente di archeologia preistorica e antropologia dell’Università di Ginevra, Francesco Tiboni, archeologo navale e archeologo subacqueo, Silvana Cincotti, egittologa già collaboratrice del Museo Egizio di Torino e Serena Massa, archeologa dell’Università Cattolica e responsabile degli scavi archeologici di Adulis (Eritrea).

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, le proiezioni si terranno presso la Sala Montanari, via dei Bersaglieri n. 1. Ingresso libero e gratuito.

Varese ArcheoFilm gode del contributo del Comune di Varese, del patrocinio dell’Università dell’Insubria e Filmstudio 90, nonché della consulenza scientifica del Ce.R.D.O (Centro Ricerche sul Deserto Orientale) e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Per ulteriori informazioni, contattare Marco Castiglioni al 338.6498323 o alla mail cast.marco@libero.it