Addio al fossile e risparmio energetico, se ne parla con Alleanza Verdi Sinistra

Terminano gli incontri con la cittadinanza per presentare il programma politico che i Candidati di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera ed al Senato promuovono sul territorio provinciale. Il quarto e ultimo incontro sarà giovedì 22 settembre 2022 ore 21:00 a Varese – Sala Giuseppe Montanari, via Dei Bersaglieri 1.

Il tema è “Fuggiamo dal fossile e dalla povertà energetica”. I candidati alla Camera e al Senato di Alleanza Verdi Sinistra i confronteranno con Danieleì Paci – ricercatore ed esperto in politiche energetiche e ambientali e Giovanni Ludovico Montagnani – Ingegnere e Attivista Ambientale.

Il Green Deal europeo si prefigge di rendere le politiche in materia di clima, energia, trasporti e tassazione adatte a ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, una condizione stabilita come obbligo vincolante nella normativa europea sul clima. Accanto a ciò osserviamo tutti una crescente difficoltà nelle famiglie e nelle imprese a sostenere i costi sempre più alti dell’energia, determinati dalla lentezza con cui il sistema si sta adeguando (o non si sta adeguando affatto) al forte cambiamento che deve essere realizzato nel senso della transizione ecologica cioè l’abbandono delle fonti fossili a vantaggio delle fonti rinnovabili per generare energia. Modererà l’incontro Walter Girardi – membro della segreteria nazionale di Possibile.