Ambiente e sostenibilità, l’esempio del lago di Varese in Camera di Commercio

Il processo di risanamento del Lago di Varese, che di recente ha portato al ritorno alla balneabilità lungo le sponde del nostro bacino idrico è stato un passo in avanti importante. Ora la sfida, fondamentale per il nostro territorio, è quella di coniugare la valorizzazione ambientale con un turismo che sia ecosostenibile.

L’appuntamento è per domani mattina, mercoledì 21 settembre, quando in Camera di Commercio si terrà l’incontro “Ambiente e turismo ecosostenibile”, promosso da AQST (Accordo Quadro per il Risanamento del Lago di Varese). Con inizio alle 14.30, si affronteranno temi che rientrano nell’obiettivo 14 “La vita sott’acqua” dell’Agenda 2030 dell’Onu. Agenda cui fanno riferimento gli eventi della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile: su input di Camera di Commercio, col supporto di diversi partner, quest’anno per la prima volta l’iniziativa viene “celebrata” anche sul nostro territorio, con un fitto calendario di appuntamenti fino a sabato 24 settembre.

L’incontro di domani pomeriggio vedrà in apertura l’intervento di Daniele Magni, coordinatore segreteria tecnica AQST Lago di Varese, cui seguirà la prima relazione a cura di Katia Accossato, architetta e docente al Politecnico di Milano, che affronterà il tema “Progetti per le sponde del Lago di Varese: per un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente”. Verrà quindi illustrato, come best practice, il caso delle palafitte del Lago di Ledro, a cura del direttore del locale museo Donato Riccadonna e del ricercatore Alessandro Fedrigotti. Toccherà quindi a Paolo Giorgetti, della Cooperativa Pescatori del Lago di Varese, tenere un intervento dal titolo “Il lago non rinasce senza i pescatori”.

Per la presenza al convegno, l’Ordine degli Architetti della provincia di Varese garantirà crediti formativi ai propri iscritti. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese, all’indirizzo www.va.camcom.it.