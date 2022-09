Autobus fermi in coda nel centro di Varese per un intervento dei Vigili del Fuoco

Un intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti a causa di un cornicione pericolante in via Vittorio Veneto, ha creato un inusuale ingorgo di autobus nel pieno centro di Varese.

Galleria fotografica Pullman incolonnati in centro a Varese 4 di 5

Intorno alle 10,30 di oggi, martedì 6 settembre, l’importante via del centro è stata chiusa momentaneamente per consentire ai pompieri di piazzare i propri mezzi ed eseguire i controlli e i lavori previsti da questo genere di interventi. Da via Vittorio Veneto e dintorni però transitano ed effettuano fermate numerosi pullman che sono stati fatti incolonnare e fermati in attesa di un nuovo via libera.

Un fatto che – vista la centralità della posizione – sta causando alcuni ritardi nei collegamenti pubblici, con gli utenti che attendono il momento di sblocco del traffico. Sul posto, a dirigere le operazioni viabilistiche, gli agenti della Polizia Locale di Varese.