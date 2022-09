“Autobus troppo pieni e gli studenti restano a terra”

Buonasera,

Ho appena letto la situazione disastrosa del servizio bus di Autolinee Varesine per quanto riguarda il servizio trasporto bus per le scuole in Varese città e vorrei portate la mia testimonianza anche per quanto riguarda il servizio pessimo di FNMA.

Quest’anno 2022 non ho ben capito com’è gestita l’organizzazione degli orari; mia figlia frequenta il 3° anno all’istituto Montale a Tradate, al mattino prende l’unico bus delle 7,15 che passa a Vedano Olona mentre l’anno scorso ce n’erano 2 che passano rispettivamente per Castiglione Olona e un altro per Venegono Superiore e Inferiore.

Ieri, 14 settembre, non ha potuto prendere il bus delle 12:20 (che se va bene arriva agli istituti alle 12,30) perché stracolmo di ragazzi e l’autista gli ha fatto segno con la mano di non potersi fermare..Ma grazie! E noi paghiamo! Amara consolazione, anche la sua compagna di classe che prende il bus per Gornate Olona con Autolinee Varesine è rimasta a piedi. Soluzione? Ha chiamato a casa per farsi venire a prendere perché il successivo è alle 12,54.

E il 16 settembre vogliono scioperare? E noi consumatori cosa dovremmo dire? Ma è un servizio questo? Allora..o ci si mette d’accordo nell’arco dei 3 mesi di ferie tra scuola e trasporti o non so davvero cosa pensare!

Si dice che l’esperienza insegna, ma qui va sempre peggio! Non riesco a capire perché hanno tolto dei bus che potevano smaltire la gran quantità di ragazzi. Nel mio caso ho notato che i ragazzi dei tre istituti di Tradate, corrono verso la fermata delle scuole medie Pavoni così da assicurarsi un posto sul bus perché arrivando agli istituti superiori con tutto quel marasma di persone, sanno già che non faranno salire più nessuno. A mio avviso bisognerebbe tornare indietro di un anno e ripristinare, se possibile, il servizio con i bus turistici perché non tutte le famiglie hanno qualcuno che all’occorrenza può riprendere i figli da scuola. Come ogni anno c’è sempre qualcosa che non va, che amarezza

Barbara