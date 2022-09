Autori e libri tornano protagonisti: da Somma Lombardo a Luino ecco i festival letterari in partenza

I libri tornano al centro di tante iniziative del nostro territorio con festival e momenti dedicati alla letteratura e ai suoi protagonisti. Proprio in queste ore sono previsti diversi appuntamenti e altri ne vengono annunciati nel segno di un’attenzione crescente nei confronti della scrittura.

SOMMA LOMBARDO: A Somma Lombardo le organizzatrici guidate dalla scrittrice Helena Janeczek, già vincitrice del Premio strega, ha appena svelato il programma del festival letterario “SI Scrittrici insieme”, giunto alla sua decima edizione. Il festival si aprirà giovedì 29 settembre con Valeria Parrella e proseguirà fino a domenica 2 ottobre con numerosi incontri LEGGI QUI.

VARESE: A Varese entrano nel vivo gli appuntamenti del Festival del racconto del Premio Chiara che partiranno mercoledì 21 settembre con la presentazione di California, il libro appena dato alle stampe dal vicedirettore de il Post Francesco Costa LEGGI QUI.

VARESE: Sempre a Varese l’autunno si tinge di giallo: dal 9 al 16 ottobre la città ospiterà la prima edizione del festival dedicato interamente al genere del giallo d’autore Contemporaneo. “Nord in Giallo”, questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con l’università degli Studi dell’Insubria, l’Ordine degli Avvocati di Varese, l’Associazione Varesevive e la Società Cooperativa Musica per Varese LEGGI QUI.

VERBANIA: A Verbania ha preso il via il festival Letteraltura. La rassegna in programma da mercoledì 21 a domenica 25 settembre che è giunta alla sedicesima edizione, e anche quest’anno propone un programma ricco di ospiti e di iniziative: tra incontri, passeggiate e spettacoli LEGGI QUI.

LUINO: “Un libro nel cuore” è il nome del festival di letteratura luinese che ha preso il via domenica 19 settembre a Palazzo Verbania di Luino e che durerà fino alla fine di novembre. Realizzato attraverso la collaborazione tra l’associazione Amici del liceo scientifico “Vittorio Sereni” e la storica libreria luinese Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune LEGGI QUI.

CASTIGLIONE OLONA: A Castiglione Olona è tornato anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione, la rassegna Mulini Letterari, il festival letterario diffuso promosso ed organizzato dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini in collaborazione con le amministrazioni locali del territorio LEGGI QUI.

GALLARATE: A Gallarate sono attesi i dettagli della storica rassegna Duemilalibri che quest’anno si terrà dal 9 al 16 ottobre.