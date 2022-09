Bande in piazza, note sull’acqua a Sesto Calende

Lo scorso luglio, il Corpo Musicale “G. Colombo” ha compiuto ben 200 anni di vita. Domenica 18 settembre, come ormai tradizione da diversi anni, si svolgerà l’evento “Bande in Piazza – Note sull’acqua” in piazza De Cristoforis.

Con il patrocinio del Comune di Sesto Calende e di Anbima delegazione di Varese, quest’anno saranno tre le bande che parteciperanno alla manifestazione: la Banda Musicale Comunale Marchirolo, la Filarmonica “G. Puccini 1822” di Viggiù e il Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende.

Di seguito il programma:

11.00 Corpo Musicale “G. Colombo”;

14.30 Sfilata ed esecuzione brani d’assieme;

15 00 Banda Musicale Comunale – Marchirolo;

16.00 Filarmonica “G. Puccini 1822” – Viggiù.

In caso di pioggia i concerti si svolgeranno in Municipio, Sala Consiliare.