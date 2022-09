“Cartelli bilingue e bus turistici: il Sacro Monte ha bisogno di idee”

Buongiorno,

Sono un Varesino, frequentatore del Sacro Monte di Varese, sia per sport ma anche per immergermi in un ambiente sano e pulito e avvolto dalla tranquillità.

Leggevo il vostro articolo di oggi, inerente alla striscia di asfalto depositata all’inizio del percorso ciotolato della via sacra.

Sui lavori, ovvi, di manutenzione, nulla da eccepire, ma gradirei sottolineare la presenza di cartellonistica, che ammetta del disagio è doveroso e rispettoso, per un patrimonio Unesco nostro e per chi apprezza le bellezze del posto.

E’ appunto il potenziale turistico che non viene preso in considerazione.

Vorrei segnalare i più basilari problemi che denoto, poiché implicato con onore e con piacere, a volte, nell’aiuto di chi si addentra per la prima volta nel nostro borgo, non sapendo dove dirigersi e cosa visitare.

Manca quasi totalmente la cartellonistica bilingue Italiano/Inglese che faccia percepire perlomeno un percorso logico e che cosa si stia visionando, la costante presenza di un punto turistico aperto tutto l’anno denoterebbe un interesse nello sviluppo presente e futuro della nostra Città, informando delle nostre bellezze e degli itinerari da seguire, magari con dei bus turistici che mettano in contatto le attrazioni visitabili con una tessera giornaliera acquistabile online.

Il potenziale della funicolare mai capito e sempre come intralcio invece che slancio per addentrarsi in maniera ecologica e affascinante nel borgo.

Questi solo alcuni spunti, basterebbe interesse da parte del Comune con la voglia di proporre.

Segnalo la capacità e la caparbietà degli abitanti del posto, che mantengono ogni punto dei vialetti tipici, in ordine e puliti: la base, per dare vita a quello che attendiamo da decenni, fare conoscere a più persone il nostro territorio. Porterebbe anche ottimi introiti economici e possibilità lavorative, ma oggi, per mille motivi ciò non sta avvenendo.

Un vero peccato.

Distinti Saluti,

Alessandro