Don Marco De Bernardi nuovo responsabile della Comunità Pastorale Sant’Elia di Viggiù

Don Marco De Bernardi dal 1° di settembre è il nuovo parroco e responsabile della comunità pastorale Sant’Elia in Viggiù, Baraggia di Viggiù, Clivio e Saltrio.

Ordinato sacerdote il 12 giugno 2010 dall’allora Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi, originario di Ternate, dal 2009 vicario parrocchiale presso la comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce in Lissone, dal 2013 vicario parrocchiale in San Giulio di Cassano Magnago e dal 2019 incaricato della pastorale giovanile a Novate Milanese.

Don Marco su Facebook ha voluto ringraziare la Comunità Pastorale di Novate Milanese: “Il mio grazie al Signore e alle parrocchie di Novate Milanese per questi anni insieme. Per aver condiviso la sfida del Vangelo in questi anni singolari : grazie ai preti e a tutti i novatesi!”, aggiungendo un pensiero rivolto ai nuovi fedeli che presto don Marco incontrerà: “Con gioia mi affido di nuovo al Signore nella comunione con fratelli e sorelle che Gesù, buon pastore, mi farà incontrare.”