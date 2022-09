Due appuntamenti al sabato per provare il curling a Varese

Dopo il successo ottenuto con l’iniziativa di settimana scorsa, la Varese Curling ha messo in programma altri due momenti aperti a chi è interessato ad avvicinarsi alla pratica di questa disciplina sportiva.

Sabato 1 e sabato 8 ottobre, sulla pista del rinnovato palaghiaccio di via Albani, sarà quindi possibile effettuare una prova di curling affiancati dagli istruttori messi a disposizione della società. In entrambi i casi l’appuntamento è alle ore 15,15 con contributo per l’utilizzo di pista e materiali fissato in 7 euro.

La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati e si può effettuare o sul sito della società o scrivendo alla e-mail curlingvarese@gmail.com.

Sabato 1° ottobre, causa la concomitanza della gara a cronometro della Gran Fondo Tre Valli di ciclismo, ci saranno alcune modifiche alla viabilità. La Acinque Ice Arena sarà comunque raggiungibile in auto da viale Aguggiari e dalle vie retrostanti, oppure ci si potrà arrivare a piedi anche dove le strade sono chiuse.