A Fagnano Olona due serate per parlare di cammini e in particolare della Via Francisca del Lucomagno

Sempre più i viaggi a piedi si confermano un’esperienza scelta, unica e amata. Da fare da soli o in compagnia, in modo stanziale o itineranti, i lunghi o brevi cammini rappresentano un ottimo e benefico modo per tornare in contatto con la natura e rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana. Un trend in continua crescita che anche la nostra provincia di Varese offre con la Via Francisca del Lucomagno: un viaggio unico tra parchi naturali, beni artistici e storici. Un itinerario da fare a piedi o in bici per scoprire le bellezze inaspettate che ci circondano. Il tutto in soli 135 km, con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Pavia.

Di questo e di molto altro se ne parlerà nella due giorni “La via Francisca accoglie, accogli la Via Francisca” organizzata dal comune di Fagnano Olona per questo weekend: venerdì 16 e sabato 17 settembre.

Venerdì 16 alle 21:00 all’Approdo Calipolis Ferruccio Maruca, il “papà” della Via Francisca, e Roberta Giuffrida interverranno per parlare di accoglienza e cammino. A questo seguirà l’intitolazione dell’aula didattica a Donatella Ballerini, la “mamma” della Via.

Sabato 17, invece, a partire dalle ore 20:45 nel Cortile del Castello Visconteo, due referenti di ATS Insubria parleranno dei gruppi di cammino e del progetto di Regione Lombardia per attivarli. Seguirà alle 21:15 una lettura-spettacolo dal titolo “Ragionare con i piedi”: un percorso avventuroso tra le parole che hanno nei secoli celebrato lo spostarsi a piedi, dalle fiabe della tradizione, passando per Dante e la sua divina escursione, ai moderni poeti camminanti. Un insieme di testi, riflessioni, citazioni, racconti e canzoni che parlano del viaggiare a piedi.