Fausto Biloslavo presenta ad Azzate il suo libro “Ucraina, nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”

La guerra in Ucraina protagonista ad Azzate. Giovedì, 8 settembre, alle ore 21 al cinema teatro “Castellani”, sarà presente Fausto Biloslavo, giornalista ed inviato di guerra, che racconterà la sua esperienza in Ucraina a sei mesi dallo scoppio della guerra.

Con l’occasione, Biloslavo presenterà il suo ultimo libro “Ucraina, nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”, edito da Signs Books ed uscito nelle librerie il 14 luglio scorso. Durante la serata, attraverso filmati inediti, Biloslavo racconterà la guerra in Ucraina dalla prima linea, in mezzo ai soldati e alla popolazione sotto le bombe. Il reporter, uno dei più noti nel panorama giornalistico sia italiano che europeo, pur conoscendo gli eserciti, le armi, gli schieramenti e le strategie militari nei minimi dettagli, attraverso il suo lavoro, vuole dare voce agli esseri più disgraziati del pianeta e lo fa da oltre quarant’anni. Come conferma Giuseppe Cruciani, giornalista, opinionista e conduttore, autore della prefazione del libro, ciò che appassiona Fausto Biloslavo e che vuole far conoscere al grande pubblico, sono le storie degli uomini all’interno dei conflitti planetari: profughi, prigionieri, vittime innocenti, gente abbandonata e tradita.

Don Cesare Zuccato, prevosto della Parrocchia di Azzate e promotore della serata evento, auspica che sia l’occasione per fare chiarezza sulle ragioni della guerra, per capire su quali strade cercare la pace e per rilanciare il dramma dei profughi, 31 dei quali sono ospitati e sostenuti dalla Caritas parrocchiale. Modererà l’incontro, aperto a tutti, Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews che si farà portavoce delle domande e dei dubbi di chi ascolta, da più di 190 giorni, le notizie della in guerra in Ucraina. Si ringrazia la prof. Monica Niada per aver organizzato e promosso questo incontro di schiacciante attualità.