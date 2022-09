Il forte vento ferma le mongolfiere ad Angera. Tutto rinviato a domenica

Doveva essere una grande e spettacolare giornata con le mongolfiere ad Angera. Ma il forte vento che ha colpito tutta la provincia fin dalla prima mattina di sabato 17 settembre ha costretto gli organizzatori e l’amministrazione comunale a rinviare tutto per questioni di sicurezza. «Siamo costretti a far rimanere a terra le mongolfiere – spiega il sindaco Alessandro Molgora -. Ma non ci demoralizziamo, sarà tutto rinviato a domani, domenica 18 settembre. Secondo le previsioni il vento dovrebbe cessare nella notte. Lo sapremo con certezza solo domattina».

Rimane quindi confermato che lo spettacolo più atteso, il Night Glow, che era in programma alle 21 con le mongolfiere illuminate che si sarebbero alzate al ritmo di musica, non è stato annullato ma solo rinviato alle 21 di domenica sera.