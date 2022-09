Fridays For Future a Varese per incontrare e sensibilizzare i cittadini

Fridays for Future, movimento ecologista che si batte per arginare l’emergenza mondiale del cambiamento climatico, nato da un’idea dell’attivista svedese Greta Thunberg, torna in piazza – in attesa del prossimo sciopero mondiale per il clima che si terrà il 23 settembre – per incontrare i cittadini e far sentire la propria voce e per ricordare a tutti che “la crisi climatica è in piena corsa!”.

Domani sera, sabato 3 settembre, dalle 18 alle 20, in via Marcobi a Varese, Fridays for Future sarà presente con il suo banchetto.