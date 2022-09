Girava fuori dal supermercato con un machete: denunciato durante i controlli a tappeto alle stazioni di Varese

Una mattinata di controlli a tappeto nella zona delle stazioni di Varese. Personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno eseguito controlli straordinari finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree attigue alle stazioni ferroviarie Trenord e F.S., con particolare riferimento ai piazzali Trento e Trieste, piazza XX Settembre e alle vie limitrofe, quali viale Milano, via Como, via Casula, via Morosini, caratterizzate dalla presenza di soggetti che bivaccano e arrecano disturbo ai viaggiatori e ai passanti.

Nel corso dell’attività sono state identificate 30 persone, delle quali 10 sono risultate avere precedenti penali e di polizia. Tra gli identificati è stato individuato un uomo, di origini tunisine, già noto per essersi reso responsabile, nelle scorse settimane, di alcuni episodi delittuosi per i quali era stato denunciato.

Pochi giorni fa era stato segnalato dalla volante per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché aveva con se un machete nei pressi del supermercato Carrefour. Lo stesso era stato poi deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale e, solo alcuni giorni dopo, per un furto nei pressi di Piazza della Repubblica ai danni di un ragazzo appena maggiorenne. Anche in questo caso il tempestivo intervento di una volante aveva permesso di rintracciarlo, denunciarlo e recuperare la refurtiva che veniva poi restituita al giovane derubato.

Rintracciato questa mattina da personale della Questura, all’esito dei controlli straordinari, lo straniero, irregolare sul territorio dello Stato, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Rimpatri (CPR) di Torino, da dove verrà

successivamente rimpatriato.

Tali servizi hanno consentito, inoltre, di verificare la regolarità della posizione sul territorio nazionale di taluni soggetti extracomunitari identificati nel corso del servizio.