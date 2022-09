Gli affreschi di Masolino alla Collegiata raccontati in 3D al Planetario del Parco Pineta

Al via le serate d’arte immersive dell’ecoplanetario del Parco Pineta a Tradate. Il primo appuntamento è in programma il 30 settembre prossimo e presenterà gli affreschi di Masolino sulle strette vele della volta della Collegiata.

Durante il percorso si potrà ammirare la mano di Masolino e i paesaggi di Castiglione Olona dall’alto: un invito a scoprire i luoghi meravigliosi della Valle Olona.

Riprese a cura di Marco Nero

Partecipazione gratuita – prenotazione obbligatoria – 23 i posti disponibili

Il progetto

L’iniziativa rientra nel progetto “Cultura full dome” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio di Varese nell’ambito del Bando “Cultura motore di sviluppo – 2022”.

L’obiettivo del bando è “sostenere gli operatori del Terzo Settore che producono eventi e manifestazioni culturali per la comunità e per la valorizzazione del territorio anche potenzialmente in chiave di interesse turistico e che avvertono la necessità di investire nella crescita della propria organizzazione per aumentare la sua sostenibilità economica, migliorare la qualità dei servizi (capacity building), e generare impatti socioeconomici in linea con gli indirizzi dell’Agenda 2030 migliorando la loro capacità di perseguire la propria mission in maniera più efficace ed efficiente.”

AstroNatura e Parco Pineta hanno presentato un progetto con il duplice obiettivo di sviluppare un sistema di prenotazione/pagamento al fine di migliorare la fruizione dell’EcoPlanetario, e sperimentare nuovi contenuti artistici e culturali per far conoscere le bellezze del nostro territorio.