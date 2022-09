“Grazie a chi ha votato Movimento 5 Stelle”

Il Movimento 5 Stelle di Gallarate e Cardano al Campo ringrazia i cittadini che hanno votato il partito pentastellato alle elezioni dello scorso 25 settembre.

A nome del M5S di Gallarate e Cardano al Campo vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia nella nostra forza politica. I 1793 voti alla Camera e 1822 al Senato nel Comune di Gallarate, e i 600 voti circa per ognuno dei due rami del Parlamento a Cardano al Campo, rappresentano un forte segnale di svolta per il nostro territorio e testimoniano la stanchezza dei cittadini nei confronti della “vecchia politica” e dei suoi rappresentanti.

La crescita dell’astensionismo è un problema col quale dovremo fare i conti: non si può continuare ad ignorare una fetta così ampia di elettorato “assente”. Questo per il M5S sarà motivo di maggiore impegno a lavorare sui territori per individuare attraverso il dialogo diretto coi cittadini le priorità da affrontare e restituire, grazie al loro contributo, alla politica quella dignità e quella credibilità smarrita ed usurata anche dai troppi scandali e dalle false promesse.

Ascoltare le istanze della gente, senza interessi di parte, e farsene carico è sempre stato per noi uno dei valori fondanti e aprirci alla società civile, confrontarci con i cittadini sulle tematiche locali e nazionali, recuperare il senso di “comunità” saranno le nostre linee guida anche per il futuro.

È fondamentale il contributo attivo della cittadinanza: la “Partecipazione” deve essere applicata nella vita politica con i fatti, non solo a parole nei proclami elettorali.

A breve saremo nuovamente impegnati per le elezioni regionali della prossima primavera: tutti noi attivisti faremo del nostro meglio per produrre il tanto atteso “Cambiamento” in una regione che ha pagato a caro prezzo durante la pandemia i risultati di una pessima gestione.

Ci auguriamo di poter contare su un appoggio ancor più significativo da parte dei nostri concittadini anche per questo nuovo obiettivo, per poter portare la loro voce con maggiore presenza e incisività all’interno delle istituzioni. Noi siamo oggi ancora più determinati a proseguire la nostra attività con energia e coerenza: sono i cittadini a darci la forza per portare avanti i principi del nostro Movimento e a darci la consapevolezza di essere sempre stati #dallapartegiusta!

Grazie Gallarate!

Grazie Cardano!