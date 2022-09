Incidente con il monopattino nella notte in piazza Beccaria, giovane finisce all’ospedale di Varese

Ha preso il monopattino nel cuore della notte ed è finito all’ospedale il giovane per cui i soccorritori del 118 sono accorsi in piazza Beccaria a Varese nel cuore della notte.

L’incidente, avvenuto in pieno centro città poco prima delle due di notte del 7 settembre, ha visto coinvolto un 27enne. Le sue condizioni, in un primo momento ritenute molto gravi, non sono tali da metterlo in pericolo di vita ma sono comunque serie: è stato trasportato all’ospedale di Circolo dall’ambulanza in codice giallo.