Incidente con un cervo sulla statale della Valganna, ferita una ragazza di 23 anni

Incidente stradale nella serata di venerdì 30 settembre sulla statale 233 della Valganna.

Poco prima delle 20,30 un cervo ha attraversato la strada nel comune di Valganna e ha colpito un’auto sul parabrezza, sfondandolo (nell’immagine inviata dal nostro lettore che era alla guida della vettura).

Nell’impatto una ragazza di 23 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata ricoverata in codice verde al Pronto soccorso dell’Ospedale di Varese per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza di Sos Cunardo, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri.