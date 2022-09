La Biblioteca Roggia di Busto Arsizio è diffusa e promuove la lettura nelle scuole

Biblioteca diffusa nelle scuole, incontri e laboratori sono le iniziative attivate dalla Biblioteca G.B. Roggia di Busto Arsizio al fine di valorizzare e incoraggiare la promozione della lettura e della conoscenza, la scoperta del territorio e l’inclusione tra i bambini e i ragazzi di ogni età-.

Gli incontri e i laboratori hanno come obiettivi primari far percepire il momento della lettura come positivo anche ai non lettori e a far vivere gli spazi della biblioteca come luogo di benessere, di socializzazione, di crescita culturale.

Il progetto “Biblioteca diffusa” inoltre rende possibile attivare il prestito di libri, riviste e altro materiale presso le varie sedi scolastiche aderenti all’iniziativa, dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado.

Per insegnanti, educatori e genitori è sempre attivo il servizio di consulenza.

«Quella dei bambini e dei ragazzi è un’utenza che ci sta molto a cuore – osserva la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – L’offerta culturale loro dedicata denota la grande attenzione che l’Amministrazione riserva ai più giovani anche con una progettualità concreta. Si tratta inoltre di un importante investimento: proporre la cultura ai giovani significa investire sul futuro della comunità: non avrebbe senso organizzare nove festival culturali se alla base non ci fosse un coinvolgimento dei più giovani nell’offerta culturale cittadina, anche in stretta sinergia con l’assessorato alle Politiche educative».

«La cultura è ciò che ci permette di essere liberi pensatori e di utilizzare il pensiero critico: offrire ai più giovani opportunità per capire e conoscere è fondamentale. In questo senso il lavoro della Giunta è monodirezionale, di collaborazione piena, con l’obiettivo di aprici sempre di più alla città e creare spazi civici come già è la biblioteca – ha aggiunto l’assessore alle Politiche educative Daniela Cerana – Come assessorato stiamo istituendo una cabina di regia per coordinare l’offerta dell’amministrazione e delle realtà territoriali rivolte alle scuole: ci impegneremo a informare i dirigenti scolastici delle opportunità più significative che potranno liberamente proporre ai loro studenti”.

Proposte per gli asili nido: leggere insieme fin da piccoli

• 1 incontro in orario mattutino presso le strutture richiedenti. Sarà possibile incontrare più gruppi (massimo 10 bambini alla volta) la stessa mattina

• 1 o più incontri aperti alle famiglie in biblioteca o sul territorio

• “Biblioteca diffusa” porta i libri della biblioteca a scuola durante tutto l’anno scolastico

Proposte per le scuole dell’infanzia

• 1 incontro in orario mattutino presso le strutture richiedenti. Sarà possibile incontrare più gruppi la stessa mattina

• 1 o più incontri aperti alle famiglie in biblioteca o sul territorio

• “Biblioteca diffusa” porta i libri della biblioteca a scuola durante tutto l’anno scolastico

Percorsi disponibili:

• Le emozioni e le esperienze dei bambini negli albi illustrati

• Manca poco a Natale

• Benvenuta primavera

• Noi e il pianeta che viviamo: storie di gesti gentili

Proposte per le scuole primarie

• 1 incontro in orario mattutino per un gruppo classe alla volta in biblioteca

• “Biblioteca diffusa” porta i libri della biblioteca a scuola durante tutto l’anno scolastico

Percorsi disponibili

Classe prima, seconda e terza

• Leggo da solo. I libri pensati per chi inizia

• Le emozioni e la vita dei bambini negli albi illustrati

Classe quarta e quinta

• Il mio cuore ride e saltella: storie ottimiste dal nord dell’Europa

• Curiosalibro: un libro per ogni lettore, un lettore per ogni libro. Saggi, storie, audiolibri e fumetti per non lettori e lettori arditi

• Io e gli altri: storie di bullismo e di amicizia

• Ti sfido a non ridere. Racconti per raddrizzare giornate storte

• Il mio territorio: conoscere Busto Arsizio

• Come un fiume che scorre: crescere con le storie. I cambiamenti, le perdite e le separazioni nei libri illustrati

Proposte per le scuole secondarie di primo grado

• 1 incontro in orario mattutino per un gruppo classe alla volta in biblioteca

• “Biblioteca diffusa” porta i libri della biblioteca a scuola durante tutto l’anno scolastico

Percorsi disponibili

Classe prima, seconda e terza

• Il mio territorio: la storia, le curiosità, le fonti (il percorso può essere ampliato con una o più uscite sul territorio a cura dei Servizi Museali della città)

• Agenda 2030 – istruzione di qualità

• Cosa vede un non lettore quando guarda qualcuno che legge? Un tizio che fissa un oggetto. Saggi, storie, manga, audiolibri per lettori arditi e lettori che non sanno di esserlo

• Help tesine (classi terze): percorso disponibile anche per singoli studenti.

Biblioteca diffusa

Il servizio, attivo da settembre 2022 a giugno 2023 offre una vasta scelta di libri e altro materiale per tutti gli approfondimenti che gli insegnanti desiderino fare.

Per le scuole che vogliono incrementare la propria biblioteca scolastica, è possibile prevedere che un’offerta di libri di tutte le tipologie e adatti all’età degli alunni venga dislocata presso le scuole stesse con modalità gestionali semplificate da concordarsi con la Sezione Ragazzi.

Prova con una storia: laboratorio sugli albi illustrati

Per insegnanti, educatori e genitori o semplici curiosi iscritti ai servizi bibliotecari, per districarsi fra le mille proposte di qualità e non dell’editoria per ragazzi, con particolare attenzione all’albo illustrato e al suo meccanismo di creazione, vengono offerti due incontri di circa un’ora, su prenotazione.

Modalità di prenotazione

Tutte le attività, gratuite e fino ad esaurimento posti, sono rivolte alle scuole cittadine e vanno da metà novembre 2022 a metà giugno 2023.

Informazioni e prenotazioni entro il 31 ottobre 2022

Biblioteca G.B. Roggia – Sezione Ragazzi BiBA Kids e BiBA Teen

Tel. 0331 390 390 – biblioteca.sezioneragazzi@comune.bustoarsizio.va.it