Le chitarre classiche de “I Trovieri” in concerto al chiostro di Bardello

L’orchestra di chitarre classiche I Trovieri, attiva dal 1978 e diretta da Enrico Parravicini, si esibirà in concerto sabato 17 settembre (ore 21:00) nel chiostro delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli di piazza Trieste, 5 a Bardello.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Bardello e dell’Unione Ovest Lago di Varese. In programma musiche di Haendel, De Crescenzo, Toselli, Satie, Rossini, Verdi, Piazzolla. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala dell’Oratorio di Bardello, via IV Novembre 8.