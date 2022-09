Il lettore di targhe colpisce ancora, la Polizia Locale di Busto Arsizio sequestra l’auto a due pregiudicati

Il sistema di rilevamento delle targhe del Comune di Busto Arsizio colpisce ancora, grazie anche agli occhi attenti degli agenti della Polizia Locale che monitorano dalla sala operativa tutto quello che accade agli ingressi della città.

Questa volta a finire nel mirino degli agenti è stata un’auto che il sistema ha rilevato come veicolo sospetto in quanto utilizzato per commettere furti. Immediati sono scattati i controlli della pattuglia di motociclisti che ha raggiunto il veicolo in poco tempo e lo ha sottoposto ad un accurato controllo.

Gli agenti hanno dunque constatato che a bordo dell’auto viaggiavano due soggetti di etnia rom, pluripregiudicati, dediti ai furti. Il conducente guidava senza patente, senza assicurazione e con un fermo già iscritto sulla stessa vettura. Uno dei passeggeri aveva una nota di rintraccio a seguito di alcuni furti. Immediatamente è scattato il sequestro della vettura ai fini della confisca mentre il passeggero è stato segnalato agli organi competenti.