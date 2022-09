Malore fatale mentre pedala a Viggiù, muore un ciclista di Arcisate

È morto mentre pedalava per le strade di Viggiù, stroncato probabilmente da un infarto. Ieri mattina, attorno alle 9.30, è stato lanciato l’allarme al 118 per un uomo caduto dalla bicicletta, in via Sant’Elia a Viggiù. L’uomo, Enzo Sosio 60enne di Arcisate, stava pedalando quando alcuni passanti lo hanno visto cadere improvvisamente a terra.

Le manovre di primo soccorso sono state effettuate da uno dei medici del paese che stava passando nelle vicinanze, ma a nulla sono servite. A rianomarlo ci hanno provato i sanitari di Sos Valceresio con il supporto dell’auto medica, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Varese ma non ce l’ha fatta.