Mercato smartphone: calano le vendite

Dopo una grande e costante crescita, il mercato degli smartphone sta vivendo attualmente un periodo negativo. Canalys, azienda che effettua ricerche e analisi di mercato in ambito tecnologico, ha pubblicato un report che mette in evidenza un calo del 9% delle spedizioni di smartphone negli ultimi tre mesi. Alla base di questa situazione troviamo sicuramente la pesante inflazione e la crisi sociopolitica che sta affrontando il mondo e che sta producendo conseguenze gravi su tutti i mercati.

Andiamo ora ad analizzare meglio i dati sulle vendite degli smartphone nel 2022 con gli esperti tech di MisterGadget.

Cosa sta succedendo

Secondo il report pubblicato da Canalys è sempre più elevato il numero delle persone che acquistano smartphone appartenenti alla fascia medio bassa di mercato, molti dei quali a seguito dell’abbandono di smartphone top level. Una tendenza che riflette innanzitutto una situazione economica poco florida, e che ha come conseguenza un calo delle vendite ma soprattuto una riduzione degli incassi per le case produttrici.

Lo scenario poi è reso ulteriormente complesso dal fatto che il mercato degli smartphone di fascia medio bassa vede la presenza di tanti device che concorrono gli uni con gli altri, a fronte di una domanda che invece non è più elevata come un tempo. Questo causa una discrepanza tra domanda e offerta, provocando preoccupazioni all’interno delle aziende produttrici. A supporto di queste parole interviene il rapporto pubblicato dal portale sudcoreano The Elec, secondo cui Samsung ha stimato nell’anno appena trascorso un invenduto di oltre 50 milioni di smartphone.

Una crisi prevedibile

In realtà il calo delle vendite era in precedenza stato previsto da IDC, altra società che effettua ricerche di mercato, che aveva stimato al 3,5% la diminuzione di fatturato del mercato smartphone per l’anno 2022. Anche in questo ulteriore resoconto la situazione sociopolitica, l’inflazione, un sistema di mercato non più sostenibile, erano indicati come ragioni scatenanti della contrazione.

Samsung in testa alle vendite

Nonostante le pessime notizie provenienti dal settore smartphone, Samsung mantiene salda la sua posizione in vetta alla classifica delle vendite grazie ad un secondo trimestre del 2021 che ha visto la multinazionale coreana conquistare una importante fetta di mercato (il 21%), per merito soprattutto degli introiti provenienti dalla fascia media e bassa della gamma Galaxy A, staccando così Apple, che si posiziona seconda con il suo 17%, ottenuto grazie all’ottimo risultato di vendita di iPhone 13.

All’interno della top 5 troviamo poi Xiaomi, OPPO e Vivo nonostante tutte e tre le aziende abbiano subito una contrazione delle vendite: Xiaomi è passata dal 17% al 14%, OPPO dall’11% al 10% e Vivo dal 10% al 9%.

Huawei rimane fuori dalle prime cinque posizioni per un motivo ben preciso: il ban imposto dagli Stati Uniti nel momento di massima espansione dell’azienda, ha provocato una netta flessione delle vendite globali causandone il crollo in classifica.