Ottobre, mese della prevenzione contro il tumore al seno

Che ruolo ha l’ecografia nella prevenzione del tuomore al seno?

Come riportato in uno studio pubblicato sul Journal of Global Oncology, l’ecografia è un’esame veloce e non invasivo che, se svolto da un radiologo specializzato, permette di avere una visuale completa anche su seni giovani o particolarmente fibrosi.

Lo specialista grazie a questo esame è in grado di individuare anomalie del tessuto mammario e, qualora ne trovasse, sa indirizzare la paziente relativamente a quali accertamenti è utile o necessario svolgere.