Il popolo della Lega e il Capo: il tributo a Umberto Bossi

Lo striscione è di quelli che non puoi non vedere. E campeggia appena dentro al grande ristorante scelto per la cena elettorale di Giancarlo Giorgetti, a Biandronno.

Varcata la soglia, a destra, una grande bandiera della “prima“ Lega. In faccia ecco comparire lo striscione bianco e la scritta in verde “Auguri Capo, proprio a poca distanza da un manifesto che ritrae il ministro in corsa alla Camera nel collegio di Sondrio.

Pochi passi fra la sala già mezza gremita e si intravede il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che parla con qualche militante e alcuni consiglieri regionali anche loro alle prese con le ultime della campagna elettorale.

Ed ecco che in uno dei tavoloni rotondi siede il Capo, Umberto Bossi, in una mano il sigaro, spento, l’altra libera per stringere mani. In molti vanno a trovarlo, parole sussurrate sottovoce e sguardi d’affetto. Poi lo stesso Senatùr si fa trovare all’ingresso dopo circa un’ora, quando Giorgetti si presenta ai fedelissimi.

Lo striscione è stato messo dai militanti per celebrare il compleanno del fondatore della Lega, che è stato celebrato il 19 settembre.