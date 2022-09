Presentata a Varese la lista nata dall’alleanza di Europa Verde e Sinistra Italiana

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 settembre, Villa Mirabello a Varese ha ospitato la presentazione della lista nata dall’unione di Europa Verde e Sinistra Italiana.

“Europa verde e Sinistra Italiana insieme per affrontare le gravi crisi all’orizzonte: la crisi sociale e la crisi ambientale – ha affermato Lorenzo Colombo, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana e moderatore dell’incontro – Sono crisi connesse, una faccia della stessa medaglia. E proprio per questo le risposte vanno date insieme, poiché non c’è giustizia ambientale senza giustizia sociale”.

Un programma, il loro, i cui punti cardine sono la giustizia sociale e ambientale: toccando diverse realtà, come ad esempio l’ambito scolastico, dove vogliono rendere la scuola dell’infanzia gratuita e accessibile a tutti, l’introduzione di un codice penale per i reati contro gli animali e più fondi destinati alla tutela dei paesaggi e dell’agricoltura biologica a km 0, la lista vuole anche lavorare su temi quali la cultura, l’accoglienza dei richiedenti asilo nel nostro Paese, mobilità sostenibile, contrasto alla precarietà del lavoro e alla disoccupazione femminile, un’Italia rinnovabile, attraverso la realizzazione di un piano straordinario per l’efficientamento energetico, un Paese più sociale, grazie ad un piano nazionale dei giovani e un nuovo decreto legge contro l’omotransfobia, oltre che la promozione di una legge sul fine vita e la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo o terapeutico.

Presente all’incontro anche Walter Girardi, segreteria nazionale di Possibile, partito che solo recentemente ha deciso di unirsi alla coalizione di Europa Verde e Sinistra Italiana.

Questi i candidati in corsa per Camera e Senato alle prossime elezioni: Massimiliano Balestriero, consigliere comunale di Ispra, Europa Verde (Camera); Dario Ferrari, Coordinatore cittadino di Sinistra Italiana a Busto Arsizio (Camera); Maria Luisa Ramponi, Europa Verde(Camera); Maurizia Punginelli, Direzione Nazionale Europa Verde (Senato); Paolo Lanfranchi, Sindaco di Dolzago, Sinistra Italiana (Senato); Anna Toffoletti, Sinistra Italiana (Senato); Maurizio Cremascuoli, Europa Verde (Senato).