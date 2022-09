Pro Patria – Mantova in diretta

Primo turno infrasettimanale questa sera – martedì 13 settembre, ore 21 – a Busto Arsizio, dove allo stadio Carlo Speroni, dove la Pro Patria torna in campo e ospita il Mantova, squadra affamata di punti e ferita nell’orgoglio dopo le due sconfitte consecutive, in altrettante giornate, contro Sangiuliano e la capolista Novara.

In una classica della categoria, che l’anno scorso ha portato alla salvezza dei bustocchi, due i grandi assenti saranno i due centroavanti, Sean Parker per i tigrotti e Gaetano Monachello per i virgiliani. I padroni di casa, che nella giornata di ieri hanno annunciato Chakir come sostituto di Parker, ritrovano tuttavia una pedina fondamentale per il centrocampo, il regista Luca Bertoni, anche se è difficile pronosticare una sua partenza sul rettangolo di gioco dal primo minuto.