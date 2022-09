Nuovo regolamento provinciale per autoscuole e centri di istruzione automobilistica

Lunedì 26 settembre alle 18.00 si è tenuto il Consiglio Provinciale presso la Sala Consigliare di Villa Recalcati che, tra i punti all’ordine del giorno, prevedeva l’approvazione del Regolamento Provinciale per l’esercizio dell’attività di autoscuola e di centro di istruzione automobilistica.

Il Regolamento è stato illustrato dalla Consigliera Evelin Calderara ed è stato approvato con parere positivo da tutti i Consiglieri. Insieme al Decreto Ministero dei Trasporti – 17/05/1995 – n. 317 – Attività delle autoscuole, il Regolamento Provinciale andrà a disciplinare gli standard tecnico/organizzativi relativamente alla titolarità, alla responsabilità didattica, ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi.

Questo permetterà a chi esercisce o vuole intraprendere tale attività, di avere maggiore chiarezza a livello normativo in merito all’avvio dell’attività, alla permanenza dei requisiti prescritti, alla vigilanza e, infine, alle sanzioni.

Il nuovo Regolamento Provinciale, infatti, va a graduare le azioni che la Provincia può intraprendere verso le autoscuole in caso di riscontrate non conformità, senza necessariamente ricorrere a sospensioni o revoche anche in caso di irregolarità minori.

Si è andati a definire con maggiore precisione le tipologie di sanzioni, differenziandole in “lieve”, “media” e “grave” con un criterio di gradualità, prima unicamente accorpate col solo criterio della vigilanza amministrativa e tecnica dell’articolo 123 del Codice della Strada. Il Regolamento va anche a dare maggior risalto e importanza alla figura del Responsabile Didattico, compito assolutamente strategico nelle agenzie con più sedi per garantire la corretta formazione degli autisti, sia per il conseguimento delle patenti e dei titoli abilitativi professionali, sia per i corsi di recupero dei punti della patente. Essa dovrà infatti divenire una figura correttamente responsabilizzata e concretamente attiva all’interno delle attività dell’agenzia.

Evelin Calderara, consigliera delegata ai Trasporti e Stazione Appaltante, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto. Sono state coinvolte le associazioni di categoria presenti sul territorio UNASCA e CONFARCA per avere un’ampia condivisione del testo».

Il Regolamento sarà disponibile sul sito della Provincia di Varese.