Saronno colorata dalla carica dei 1700 della StraSaronno

(foto di Roberto Gernetti) Una festa di colori e partecipazione nel centro di Saronno e all’interno del Parco Lura per la 19esima edizione della Strasaronno. Domenica 25 settembre hanno partecipato in tantissimi, circa 1700, alle due gare proposte dalla Cls Sport e dalla Fondazione Cls, la 5 e la 10 chilometri.

Presenti tanti atleti di livello, ma anche tantissimi appassionati, bambini e ragazzi di ogni età che hanno voluto correre per le strade della città degli amaretti. In gara anche alcuni esponenti politici, come il capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Licata che ha chiuso al 73esimo posto nella 10 chilometri, ma anche il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli che hanno voluto partecipare a questa giornata di sport e di festa.

La gara della 10 km è stata vinta da Davide Vitali in 34’42”, davanti a Matteo Bernardini (+24″), Mauro Menozzi (+26″), Francesco Bellavia (+30″) e Emanuele Magistri (35’31″). Tra le donne Marta Piterà (39’24″) prima, davanti a Blaya Rolto Bremejo (39’44”) e Angela Chiara Guidali (40’31”).