Serata calda a Marnate, un incontro pubblico per parlare del centro San Carlo

Quale sarà il futuro del centro sportivo san Carlo? Chi gestirà il bar all’interno dell’area? Quando potranno riaprire i cancelli? Come si è arrivati ad un ricorso al Tar e quali saranno i prossimi step nell’assegnazione dell’incarico?

A queste e ad altre domande risponderà l’Amministrazione comunale marnatese, intenzionata a fare chiarezza su una questione che tanto sta facendo discutere in paese. Una serata organizzata «per dare a tutti la possibilità di fare domande e per dare alle persone la possibilità di comprendere», come evidenziato dal sindaco Elisabetta Galli.

Una serata per cui la controparte principale, la Pro loco Marnate, non ha ricevuto nessun invito ufficiale, ma non farà di certo mancare la sua presenza («Sarà il momento di capire il perchè di alcune scelte» ha commentato il presidente Davide Pedrotti).

C’è da scommetterci che, fra le tante mani alzate, ci saranno sicuramente quelle dei volontari dell’associazione, intenzionati a condividere con i compaesani la loro posizione sull’argomento, il punto di vista cioè, del gruppo che negli ultimi anni ha gestito il centro.

Intanto, dopo la decisione del TAR di rinviare il giudizio al 25 gennaio, è stata sospesa l’assegnazione della gestione del Centro San Carlo alla societa “Sport più”, dopo che la stessa aveva espresso perplessità a subentrare, in vista della sentenza finale di inizio 2023. Oltre a questo, la società di tennis Tip Top si è ritrovata senza il punto di riferimento del centro marnatese all’avvio di questa stagione sportiva.

Tanti nodi da sciogliere, dunque, che interessano non solo l’Amministrazione comunale e la Pro loco, ma anche tutti quei marnatesi e quei residenti dei paesi limitrofi, che avevano trovato nel Centro San Carlo un ritrovo ormai consolidato per giocare una partita di tennis, incontrarsi con gli amici per una sfida a carte o per bere semplicemente un caffè.

Stasera alle 21 in sala Consiglio si cercherà di vederci un po’ più chiaro su questa nodosa questione.