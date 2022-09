Sicurezza nei parchi, dalla Regione 1 milione di euro al Varesotto: ecco i Comuni beneficiari

La Giunta regionale ha stanziato altri 11,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei parchi.

La delibera, voluta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, prevede lo scorrimento della graduatoria del bando relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali.

Sono in tutto 235 i Comuni lombardi che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria, con cofinanziamento massimo di 80.000 euro e l’80% del totale del progetto.

«Ancora una volta – ha commentato il presidente della Regione – dimostriamo grande sensibilità in tema di sicurezza. Una materia, per la quale non abbiamo competenza diretta, ma che resta centrale nella nostra azione di governo soprattutto attraverso i rapporti con il territorio. Una scelta lungimirante – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza – che ci consente di finanziare altri Comuni. La videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette ci ha permesso di limitare gli episodi delinquenziali ove questi apparecchi sono stati installati. Per questo motivo come Regione riteniamo fondamentale investire sempre più risorse da destinare in particolare ai Comuni per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza».

I FONDI PER PROVINCE – I quasi 11,2 milioni destinati a 235 Comuni sono così suddivisi: ai Comuni in provincia di Bergamo 1.810.639,78 euro; Brescia 2.114.399,89; Como 793.658,69; Cremona 295.279,68; Lecco 390.414,29; Lodi 248.034,68; Mantova 1.033.976,89; Milano 2.081.412,10; Monza e Brianza 713.340,18; Pavia 542.537,39; Sondrio 176.272; Varese 983.400,11 euro.

TUTTI I COMUNI BENEFICIARI IN PROVINCIA DI VARESE

CASSANO MAGNAGO 26.156,80 €

TRADATE 28.577,28 €

CARONNO PERTUSELLA 48.800,00 €

MALNATE 80.000,00 €

CARDANO AL CAMPO 40.093,69 €

LUINO 38.162,40 €

CASTELLANZA 79.882,92 €

SESTO CALENDE 21.179,20 €

OLGIATE OLONA 50.459,20 €

GERENZANO 63.831,62 €

CISLAGO 24.302,40 €

INDUNO OLONA 51.626,89 €

ARCISATE 37.716,54 €

BESOZZO 20.593,60 €

VEDANO OLONA 14.666,40 €

VERGIATE 34.648,00 €

LAVENO-MOMBELLO 28.000,00 €

GORLA MINORE 17.376,95 €

FERNO 3.855,20 €

MARNATE 36.648,80 €

CAIRATE 37.253,92 €

CARNAGO 40.211,20 €

SOLBIATE OLONA 73.200,00 €

VENEGONO INFERIORE 27.270,19 €

CAVARIA CON PREMEZZO 58.886,91 €

TOTALE € 983.400,11