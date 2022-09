I supereroi in pediatria al Del Ponte di Varese

I Supereroi della MATI, Marvel Avengers Team Italia, capitanati da Ivano Esposito, sono stati a far visita ai bambini in Pediatria al Del Ponte, accolti e accompagnati dai volontari e dall’educatrice de Il Ponte del Sorriso.

Giovani eroi, alcuni dei quali genitori di bimbi che recentemente hanno vissuto l’esperienza di un ricovero del proprio figlio, un gruppo formato recentemente, che nel momento in cui si sono trovati di fronte ai bambini e agli adolescenti ospiti del reparto, si sono sentiti turbati.

Invincibili, forti, imbattibili, capaci di imprese astronomiche per portare il bene nel mondo, si sono sciolti e commossi davanti alla gioia dei piccoli che, incantati, non la smettevano più di guardarli e toccarli. Grazie agli eroi MATI, per i bambini è stato possibile trascorrere un pomeriggio sereno, con tanti sorrisi donati e ricevuti, una serenità fondamentale per poter guarire giocando e affrontare malattia e terapie senza traumi.