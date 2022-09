A Ternate la festa per la croce ritrovata

Una serata per festeggiare il ritrovamento dell’antica croce di San Sepolcro. Venerdì 9 settembre in piazza a Ternate si è celebrata la consegna alla cittadinanza del reperto ritrovato e restaurato a cura dell’associazione Trinate Nova. Un bel momento per conoscere alcune curiosità riguardo la lunga storia del paese, ma anche per emozionarsi e stupirsi.

Dopo l’introduzione dello storico Marco Tamborini al passato dell’antico oratorio di San Apollinare (ormai demolito) e della croce, posizionata 400 anni fa nello stesso luogo proprio per ricordare il piccolo edificio religioso, un corteo in costume ha condotto il reperto lungo la piazza fino alle mani del sindaco Lorenzo Baratelli, che l’ha accolto a nome di tutta la cittadinanza. La serata è poi entrata nel vivo con la lettura del racconto La croce alberata scritto e interpretato da Betty Colombo e con gli artisti che si sono esibiti nella Danza del fuoco.

«L’associazione Trinate Nova – ha commentato il primo cittadino di Ternate – ha portato a termine un progetto bellissimo a cui l’amministrazione ha creduto fino in fondo. Il nostro ringraziamento va alle tantissime persone che hanno contribuito».